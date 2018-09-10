Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года

16:03 | 12.09.2018

Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года без предварительных условий, передает РИА «Новости».



«Давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий... А потом на основании этого мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы», — сказал Путин.



Как отмечает РБК, Путин напомнил, что страны 70 лет пытаются выйти на заключение мирного договора. Он напомнил о советско-японской декларации 1956 года, которая прекратила состояние войны между странами.