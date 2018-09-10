Шойгу заявил, что военные учения РФ и Китая станут регулярными

15:58 | 12.09.2018

Министр обороны РФ генерал армии Шойгу заявил, что совместные учения России и Китая будут проходить на регулярной основе. Ранее, в среду, генерал армии прибыл в войска Восточного военного округа в Забайкалье, где проходят маневры «Восток-2018». Шойгу и глава военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ проверили работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне Цугол, передает iz.ru.



Накануне в России стартовали стратегические маневры «Восток-2018». По официальным данным Минобороны, в учении задействовано около 300 тыс. российских военнослужащих.