15:53 | 12.09.2018

В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2, передает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции. О жертвах и разрушениях не сообщалось. Как пишет газета Hurriyet, толчки ощущались во всех районах провинции Анталья и в Испарте. Накануне в том же районе были зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9.



В Ростуризме заявили, что следят за ситуацией, но сведений о том, что при землетрясении мог пострадать кто-то из российских туристов, пока не поступало, отмечает РИА «Новости».