Россия и мир
15:49 | 12.09.2018
Ангела Меркель не исключила, что Германия присоединится к ударам по Сирии
«С самого начала говорить «нет», независимо от того, что происходит в мире, — это не может быть позицией Германии», — заявила Меркель. При этом она подчеркнула, что германское правительство будет действовать на основе Конституции и в рамках обязательств перед парламентом.
© «Вечерние Ведомости»
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