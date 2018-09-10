Ангела Меркель не исключила, что Германия присоединится к ударам по Сирии

15:49 | 12.09.2018

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила участия вооруженных сил ФРГ в грядущих военных ударах западных стран по Сирии. По ее словам, приоритетом Германии в обеспечении мира всегда являлись политические усилия, но при этом Меркель «не может не обращать внимания, что где-то используют химическое оружие и не соблюдают международную конвенцию».



«С самого начала говорить «нет», независимо от того, что происходит в мире, — это не может быть позицией Германии», — заявила Меркель. При этом она подчеркнула, что германское правительство будет действовать на основе Конституции и в рамках обязательств перед парламентом.