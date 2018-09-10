Верховный суд РФ признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко

15:42 | 12.09.2018

Верховный суд (ВС) России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает «Интерфакс». В начале июня Мосгорсуд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Он вину не признал и просил об оправдании.



Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он, будучи сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретную информацию о деятельности ВС России и Росгвардии.