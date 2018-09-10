Китайская корпорация CNPC получит миноритарные доли в проектах «Роснефти»

15:37 | 12.09.2018

«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в России, сообщает российская компания. Документ был подписан в рамках Восточного экономического форума.



По условиям соглашения CNPC получает возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах «Роснефти», в частности в Восточной и Западной Сибири.



Ранее в рамках ВЭФ китайская CNPC заключила соглашение с ПАО «Газпром нефть». Компании будут сотрудничать в разработке и внедрении передовых методов увеличения нефтеотдачи, что будет включать заводнение с использованием полимеров и поверхностно-активных веществ, передает РБК.