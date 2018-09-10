Путин призвал подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери выступить в СМИ

15:32 | 12.09.2018

В Кремле знают, кем являются Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. «В принципе мы конечно посмотрели, что это за люди. Мы знаем кто это такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет», - сказал Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме, передает «Интерфакс».



В начале сентября Лондон заявил, что покушение на жизни экс-полковника ГРУ и его дочери организовали россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британской стороной утверждается, что в начале марта именно они распылили нервнопаралитическое вещество «Новичок» на входную дверь дома Скрипалей, напоминает gazeta.ru.