По данным СМИ, Трамп планирует подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы

11:48 | 12.09.2018

Американский президент Дональд Трамп, по некоторым данным, планирует сегодня подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы. Основанием для введения ограничительных мер будут заключения американской разведки, передает «Эхо Москвы».



Целями санкций могут стать как отдельные физические лица, так и целые компании, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы посредством кибератак или других средств, пояснил Reuters один из источников в администрации США.



«Администрация стремится установить новые нормы в киберпространстве. Это первый шаг к установлению границ и публичному объявлению нашего ответа на плохое поведение», — сказал собеседник издания.