Глава МИД РФ Лавров заявил, что двухпартийная система в США дала сбой

11:42 | 12.09.2018

Во внутриполитической системе США с ее выборной системой произошел сбой. Об этом заявил глава МИД России Лавров, выступая на форуме молодых дипломатов на ВЭФ, передает РИА «Новости». Он отметил, что проигравшая на выборах сторона отказывается принимать результаты и «всеми силами» пытается найти виновного, но «только не внутри США».



Как напоминает life.ru, в США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Расследованием этого дела занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. При этом Москва отрицает все обвинения.