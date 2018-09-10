По данным ВЦИОМ, холостых мужчин в России больше, чем незамужних женщин

11:33 | 12.09.2018

Около 16% опрошенных мужчин в России не состоят в браке. При этом незамужних женщин всего 7%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Вместе с тем в России больше женатых мужчин (54%), чем замужних женщин (47%).



Отмечается, что 62% россиян находятся в серьёзных отношениях, из них 50% состоят в официальном браке. Также сообщается, что 10% людей просто живут вместе без узаконивания отношений, а остальные 2% встречаются более одного года и не думают о совместной жизни, передает life.ru.