Верховный суд РФ отменил приговор экс-милиционеру, осужденному за убийство 19 женщин

11:23 | 12.09.2018

Верховный суд РФ отменил приговор бывшему милиционеру из Новосибирска Евгению Чуплинскому. Ранее Новосибирский областной суд признал его виновным в убийстве 19 женщин и приговорил к пожизненному заключению, передает РБК.



Как пояснила прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова, обвинительный вердикт присяжных заседателей остался в силе и, когда дело вернется в Новосибирский областной суд для рассмотрения другому судье, будут исследоваться только материалы, характеризующие личность Чуплинского, заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, документы, касающиеся гражданского иска, и другие документы, необходимые для правильного назначения наказания и вида режима.



Чуплинского обвиняли в убийстве 19 женщин в период с 1998 по 2005 год.