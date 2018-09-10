В штате Виргиния ввели режим ЧП из-за приближающегося урагана «Флоренс»

11:16 | 12.09.2018

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в штате Виргиния из-за приближающегося урагана «Флоренс». Об этом сообщается на сайте Белого дома. Объявление о режиме ЧП в Виргинии было сделано менее чем через 24 часа после введения режима чрезвычайного положения в штатах Северная и Южная Каролина, отмечает «Интерфакс».



Режим ЧП предполагает, что из средств, выделенных на ликвидацию последствий урагана, федеральное правительство будет выделять до 75%.