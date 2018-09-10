Глава Минэкономразвития РФ Орешкин рассказал о реальном курсе рубля

11:08 | 12.09.2018

Равновесный курс рубля при отсутствии покупок валюты для Минфина и при текущей цене на нефть находится на отметке около 50 рублей за доллар. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости. Напомним, по состоянию на утро среды, 12 сентября, на Московской бирже доллар торгуется на уровне по 69 рублей, 50 копеек.



Также Орешкин посетовал на краткосрочный период оттока капитала из страны, который тоже значительно ослабляет национальную валюту.