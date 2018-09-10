Госдеп США обвинил РФ и Сирию в кампании по дискредитации «Белых касок»

11:02 | 12.09.2018

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Россия и власти Сирии необоснованно обвиняют организацию «Белые каски». «Режим Асада и Россия продолжают выдвигать фальшивые обвинения против «Белых касок» в ходе масштабной дезинформационной кампании, подвергая их добровольцев серьезному риску», — сказала Нойерт.



Ранее в Минобороны РФ заявили, что террористы совместно с членами организации «Белые каски» провели «сходку», в ходе которой утвердили сценарий провокации с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб, сообщает russian.rt.com.