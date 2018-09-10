Лавров назвал отношения США и РФ «отравленными»

10:52 | 12.09.2018

Отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время «отравлены», заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) министр иностранных дел России Лавров, передает «РИА Новости». По словам Лаврова, политика американской стороны, прибегающей к мерам принудительного воздействия, «когда чуть что не так», не приведет к долгосрочному успеху. При этом министр отметил, что Москва удовлетворена тем, что у России и США есть профессиональный канал общения по Сирии.