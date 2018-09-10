США заблокировали допуск российского самолета Ту-214ОН к полетам по Договору по открытому небу

10:44 | 12.09.2018

США заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору по открытому небу без объяснения причины, сообщил в интервью газете Минобороны «Красная звезда» начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.



По его словам, по результатам испытаний руководители делегаций из 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты этого самолета над территориями государств — участников Договора. Однако руководитель делегации США отказался подписывать заключительный документ, запретив тем самым полеты данного самолета над своей территорией.



Как напоминает РИА «Новости», на 2017 год участниками Договора являются 34 государства. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.