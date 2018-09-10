Украина перебросила армейскую группировку в район Азовского моря

10:38 | 12.09.2018

Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку у берегов Азовского моря, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко, передает iz.ru.



«В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Осуществляются меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечению надежной обороны морского побережья», — написал в своем Facebook Сергей Попко.



Как напоминает lenta.ru, 9 сентября Военно-морские силы Украины начали переброску в Азовское море малых бронированных артиллерийских катеров. Издание «Украинский военный портал» пишет, что всего будут направлены три таких корабля, а до конца текущего года на Азове будет создана полноценная база украинских ВМС.