Россия и мир
10:38 | 12.09.2018
Украина перебросила армейскую группировку в район Азовского моря
«В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Осуществляются меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечению надежной обороны морского побережья», — написал в своем Facebook Сергей Попко.
Как напоминает lenta.ru, 9 сентября Военно-морские силы Украины начали переброску в Азовское море малых бронированных артиллерийских катеров. Издание «Украинский военный портал» пишет, что всего будут направлены три таких корабля, а до конца текущего года на Азове будет создана полноценная база украинских ВМС.
© «Вечерние Ведомости»
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