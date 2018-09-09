В «Единой России» заявили о намерении лишить Поклонскую поста в комитете Госдумы

16:39 | 11.09.2018

В руководстве фракции «Единая Россия» подтвердили, что намерены обсудить лишение депутата Натальи Поклонской поста в комитете по безопасности и противодействию коррупции. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в руководстве фракции. Такое решение хотят принять из-за отказа депутата проголосовать за закон о повышении пенсионного возраста.



Что касается её второго поста, руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, вопрос целесообразности смещения с него Натальи Поклонской пока обсуждается, сказал источник, передает «Эхо Москвы».