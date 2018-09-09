Главный тренер сборной Чехии по футболу ушел в отставку после поражения от России

16:34 | 11.09.2018

Чешская футбольная ассоциация сообщила об отставке главного тренера сборной Карела Яролима. Накануне сборная Чехии проиграла команде России (1:5) в товарищеском матче в Ростове-на-Дону.



Яролим возглавил сборную Чехии в 2016 году. Под его руководством команда не смогла пройти отбор на чемпионат мира — 2018, заняв третье место в группе и пропустив вперед команды Германии и Северной Ирландии. В Лиге наций сборная Чехии стартовала с домашнего поражения от Украины (1:2).