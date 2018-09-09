Посол Швеции в Москве заявил о невозможности остановить «Северный поток — 2»

16:10 | 11.09.2018

Стокгольм уже выдал Москве разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Оно не может быть отозвано на фоне критических заявлений шведских политиков, заявил посол Швеции в Москве Петер Эриксон, передает regnum.ru.



«Те разрешения, которые нужны были для «Северного потока — 2», Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него», — цитирует РИА «Новости» дипломата.



Эриксон отметил, что в соответствии с международным правом Швеция могла только обсуждать возможное влияние проекта на окружающую среду, но не могла потребовать не строить газопровод.