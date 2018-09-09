Режиссер Никита Михалков перенес операцию

16:03 | 11.09.2018

Российский сценарист Александр Адабашьян заявил, что его друг Никита Михалков попал в больницу. Об этом сообщает «360». «Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства», — отметил он. Артист не стал уточнять детали.



Как отмечает MK.ru, на днях Михалков посетил турнир по профессиональному боксу, проходивший в ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Там он передвигался на костылях.