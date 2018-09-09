В российских тюрьмах создадут отдельные блоки для «экономических» заключенных

15:55 | 11.09.2018

ФСИН поддержала предложение о создании отдельных блоков для осужденных по экономическим статьям, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Титов отметил, что бизнесменам тяжелее сидеть в заключении, и размещение их вместе с уголовниками является огромной проблемой, передает РИА «Новости».



Он уточнил, что обращался в ФСИН с просьбой создать для тех, кто находится под стражей по обвинению в экономических преступлениях отдельные учреждения, но строить их дорого. В связи с этим в ФСИН пообещали пойти навстречу и выделить для «экономических» отдельные зоны в уже имеющихся учреждениях.