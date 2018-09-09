По данным СМИ, «отравителей Скрипалей» сдал завербованный русский дипломат «Аполлон»

15:51 | 11.09.2018

Подозреваемых в отравлении нервно-паралитическим ядом «Новичок» бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери идентифицировали с помощью завербованного британской разведкой МИ-6 российского дипломата, утверждает британский таблоид Daily Express со ссылкой на источники в британской разведке.



По информации издания, агент под кодовым именем «Аполлон» работал в посольстве РФ в Риме и собирал секретные данные о НАТО. Когда на него вышли агенты Ми-6, «Аполлон» якобы заявил о желании эмигрировать из-за недовольства политикой Путина.



Daily Express сообщает, что двойной агент сдал британцам всю информацию об «отравителях» - когда появились снимки Петрова и Боширова, он якобы их опознал. И вообще, рассказал о «международной шпионской сети Москвы».