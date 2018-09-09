В работе сервиса «Яндекс.Почта» произошел масштабный сбой

15:43 | 11.09.2018

Сбои в работе почтового сервиса «Яндекс.Почта» наблюдаются в некоторых регионах России, следует из данных на сайте downdetector.ru. В основном пользователи жалуются на то, что не могут зайти в почту, у некоторых и при попытке открыть сайт возникает ошибка. Сбой произошел около 11:00 по московскому времени.



В «Яндексе» заверили, что работают над решением проблемы, и посоветовали до устранения неполадок пользоваться облегченной версией сервиса, передает lenta.ru.