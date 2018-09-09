Путин во Владивостоке провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином

15:40 | 11.09.2018

Вопросы военно-технического сотрудничества обсудили главы Российской Федерации и Китая. Об этом заявил во вторник Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) во Владивостоке.



«Мы с нашим большим другом, председателем Си Цзиньпином поговорили в узком составе о развитии российско-китайских отношений, затронули практически все направления нашего взаимодействия: это касалось и экономики, социальной сферы, гуманитарных связей, военно-технического сотрудничества», - сказал Путин.



Во Владивостоке Си Цзиньпин впервые принимает участие в работе Восточного экономического форума. ВЭФ-2018 проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.