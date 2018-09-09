Глава Нацгвардии Виктор Золотов вызвал политика Алексея Навального «на поединок»

15:34 | 11.09.2018

Директор Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к политику Алексею Навальному, в котором вызвал его «на поединок» и пообещал за несколько минут сделать из него «хорошую, сочную отбивную», передает "Ведомости". Таким образом глава Нацгвардии ответил на обвинения в коррупции при закупках продовольствия для бойцов этой структуры. Напомним, Алексей Навальный в настоящее время находится под административным арестом. Тверской суд Москвы 27 августа арестовал политика на 30 суток.



Расследование ФБК Алексея Навального было опубликовано 23 августа, в нем указывалось, что в декабре 2017 года «эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии без каких-либо конкурсов и конкуренции» получил мясокомбинат «Дружба народов». Авторы отчета утверждали, что после принятия соответствующего постановления правительства стоимость продуктов, приобретаемых для войск, увеличилась в два-три раза. В качестве примера в расследования отмечалось, что стоимость закупаемого для нужд Росгвардии сока выросла более чем вдвое — с 40 руб. до 87 руб. за литр, отмечает РБК.