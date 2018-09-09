МГУ вошёл в топ-50 мировых вузов в репутационном рейтинге Round University Ranking

12:10 | 11.09.2018

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) занял 45-е место в репутационном рейтинге Round University Ranking (RUR), сообщили в пресс-службе «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня». Как отмечается, данный рейтинг основан на репутации вуза в области преподавания и исследований.



Подчёркивается, что МГУ является лидером рейтинга среди российских вузов. Второе место в стране и 105-е в мире занимает Санкт-Петербургский государственный университет, у Московского физико-технического института — третье по России и 109-е по миру, сообщает russian.rt.com.