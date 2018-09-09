СМИ сообщили о новых подозреваемых в «деле Скрипалей»

12:05 | 11.09.2018

Подозреваемые британским правосудием в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россияне Александр Петров и Руслан Боширов входили в группу «чистильщиков». Об этом пишет The Mirror со ссылкой на источники в разведсообществе королевства. Такие выводы были сделаны на основе данных с камер видеонаблюдения, передают «Ведомости».



Петров и Боширов прибыли в аэропорт Гэтвик в Лондоне 2 марта, остальные добрались до Соединенного Королевства примерно в это же время через другие воздушные гавани. Источник подчеркнул, что члены группы использовали данные людей, содержащихся в тюрьмах на территории ЕС, чтобы проникнуть в Великобританию без виз.



Кроме этого, по словам британских разведчиков, у «чистильщиков» было заготовлено алиби, согласно которому они представились «богатыми русскими, заинтересованными в покупке собственности в Британии».



Как напоминает РБК, власти Великобритании обвиняют Россию в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». По словам британского премьер-министра Терезы Мэй, Петров и Боширов являются офицерами ГРУ, а их действия «почти наверняка были утверждены на более высоком уровне».