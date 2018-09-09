Путин принял участие в закладке первого танкера класса «Афрамакс»

11:51 | 11.09.2018

Путин принял участие в торжественной церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс» в Приморье на судостроительном комплексе «Звезда». Новое судно, которое будет работать на газомоторном топливе, получило название «Санкт-Петербург». Оно является одним из десяти танкеров такого типа, находящихся в портфеле заказов «Звезды», передает iz.ru.



Ожидается, что суда начнут сдавать в эксплуатацию с 2021 года.