Сборная России по футболу разгромила команду Чехии в товарищеском матче

11:45 | 11.09.2018

В Ростове-на-Дону состоялся товарищеский матч между сборными России и Чехии. Россияне разгромили чехов (5:1). В этом матче впервые за национальную команду забили Алексей Ионов, Антон Заболотный и Александр Ерохин. На счету Ионова дубль, передает sovsport.ru.



Свою следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут против команды Турции в 2-м туре Лиги наций. Игра состоится в Сочи.