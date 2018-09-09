Сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму двух украинских рыбаков

11:36 | 11.09.2018

Сотрудники пограничного управления по Крыму задержали двух нетрезвых рыбаков с Украины, которые незаконно пересекли границу и причалили у берегов полуострова, передает russian.rt.com.



«Иностранные граждане задержаны в момент швартовки к российскому берегу на моторной лодке. При осмотре плавсредства рыбаков на борту обнаружено около 20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб. В ходе опроса моряки сообщили, что, выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками», — сказано в сообщении ФСБ.



Задержанные рассказали, что являются жителями села Стрелковое Херсонской области. Они задержаны на 48 часов для установления их личности.