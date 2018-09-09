Власти США могут ввести санкции против Международного уголовного суда в Гааге

11:32 | 11.09.2018

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил, что США могут ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, передало агентство Reuters.



Вашингтон недоволен тем, что инстанция продолжает расследовать предполагаемые преступления американских и израильских военных. Первые могут ответить за действия в Афганистане, вторые — в Палестине. США не будут сидеть сложа руки, если суд будет преследовать их военных или союзников, заявил Болтон. Он пригрозил санкциями в отношении прокуроров, а также судей, которые рассматривают дела. Им могут закрыть въезд в США и заблокировать счета в американских банках, сообщает «Эхо Москвы».