Трамп одобрил введение режима ЧП в Южной и Северной Каролине из-за урагана «Флорес»

11:27 | 11.09.2018

Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Южной и Северной Каролине в связи с приближением урагана «Флорес», сообщает ABC. Отмечается, что в Южной Каролине уже началась эвакуация. Более одного миллиона местных жителей покидают свои дома из-за урагана.



Как напоминает РИА «Новости», ураган «Флорес» четвертой категории приближается к атлантическому побережью США. По прогнозам синоптиков, вероятность того, что ураган обрушится на побережье в течение пяти дней, составляет сейчас более 90%.