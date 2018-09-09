СМИ назвали российский крейсер «Адмирал Кузнецов» одним из худших авианосцев в мире

11:21 | 11.09.2018

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вошел в рейтинг худших авианосцев и вертолетоносцев мира по версии издания Business Insider. Корабль занял второе место, уступив китайскому авианосцу «Ляонин», который является модернизированной версией советского авианесущего крейсера «Варяг», передает РБК. В издании объяснили свой выбор тем, что у советских кораблей есть проблемы с силовыми установками.



Третье место BI отвел таиландскому Chakri Naruebet, который фактически не используется по целевому назначению и простаивает в порту. Следом идет американский универсальный десантный корабль типа Wasp.



Пятое и шестое места поделили австралийские вертолетоносцы типа Canberra, которые из-за проблем с двигательной установкой находятся на ремонте. Завершает список самый дорогой и мощный в мире авианосец, американский Gerald Ford, который, будучи введенным в эксплуатацию в июле 2017 года, несколько раз отправлялся на ремонт, сообщает РИА «Новости».