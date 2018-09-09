Депутаты Госдумы намерены ограничить кредитную нагрузку россиян

11:16 | 11.09.2018

В Госдуме предлагают законодательно ввести норму, согласно которой россияне не смогут получить кредит в банках и микрофинансовых организациях, если траты на его погашение превышают половину совокупного дохода семьи. Соответствующие поправки в законодательство разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, рассказал «Известиям» председатель комитета Анатолий Аксаков.



Отметка в 50 %, как отметил Аксаков, в данном случае обусловлена мировой практикой. Соответствующие поправки в законодательство должны быть внесены в законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». Завершить разработку нормативной базы комитет планирует этой осенью.



По информации БКИ «Эквифакс», сейчас в среднем по стране граждане тратят на выплату кредита 40 % дохода. Комфортный уровень нагрузки — до 35–40 % от дохода семьи, приемлемый — до 50 %, считает вице-президент «СМП-банка» Роман Цивинюк, передает iz.ru.