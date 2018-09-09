На Дальнем Востоке стартовали крупнейшие в истории РФ военные учения «Восток-2018»

11:12 | 11.09.2018

На Дальнем Востоке начались крупнейшие за последние десятилетия военные учения «Восток-2018», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.



Маневры станут беспрецедентными по численности задействованных в них войск. Всего к ним будут привлечены 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. летательных аппаратов — самолетов, вертолетов и БПЛА, 80 кораблей и до 36 тыс. танков и бронетранспортеров. Подобные масштабы достигались в ходе маневров в последний раз 37 лет назад — на учениях «Запад-81», отмечает РБК. Руководит учениями министр обороны России Шойгу.



Отмечается, что на одном из этапов к учениям присоединятся военные из Монголии и Китая.