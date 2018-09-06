В Лондоне на 89-м году жизни умерла известная комедийная актриса Лиз Фрайзер

17:00 | 7.09.2018

В Лондоне на 89-м году жизни умерла комедийная актриса Лиз Фрайзер, сообщает в «Твиттере» British Comedy Society.



Фрайзер получила известность благодаря образу стереотипной глупой блондинки в телефильмах и сериалах, выходивших с 1950-х по 1970-е годы. Она также сыграла в комедиях «Приключения водителя такси», «Исповедь инструктора по автовождению», «Приключения частного детектива» и «Исповедь об отдыхе в летнем лагере», прозванных в Великобритании секс-комедиями из-за обилия эротических шуток, сообщает lenta.ru.



Последний раз Лиз Фрайзер появлялась на экране в 2006-м — в телефильме «Пиклс: собака, которая выиграла Кубок мира».