Сборная России по футболу проведет матч Лиги наций УЕФА против Турции в белой форме

16:57 | 7.09.2018

Сборная России проведет матч Лиги наций УЕФА против Турции в белой форме. Об этом сообщается в официальном Twitter национальной команды. Вратарь выйдет на поле в зеленой форме.



Матч Турция — Россия пройдет сегодня в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеша» в 21.45 по московскому времени. Как отмечает rg.ru, наша команда выступает во второй группе Лиги В, соперником россиян также является сборная Швеции.