Китай запустил спутник для океанологических наблюдений

16:53 | 7.09.2018

В китайской провинции Шаньси на космодроме Тайюань вывели на орбиту ракету-носитель «Чанчжэн-2С» («Великий поход») со спутником дистанционного зондирования для океанологических наблюдений и исследований «Хайан-1» (HY-1C).



Аппарат будет выполнять задачи по мониторингу изменений цвета и температуры океанской поверхности, а также по изучению экологии прибрежных вод Китая. Кроме того, экстренные службы смогут применять данные спутника для оказания помощи при бедствиях на море, отмечает iz.ru.



Уточняется, что спутник HY-1C был изготовлен компанией China Spacesat Co при Китайской академии космических технологий и рассчитан на пять лет работы.