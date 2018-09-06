Правительство РФ предложило ограничить долю иностранцев в строительстве

16:51 | 7.09.2018

Правительство предложило с 2019 года установить долю иностранных работников в российском строительстве в размере 80 %. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости»



Голикова отметила, что соответствующий проект постановления кабинета министров согласован с ведомствами и поддержан объединениями работников и работодателей. Вице-премьер сказала, что, по данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства занято 6,3 миллиона человек, значительную долю которых составляют мигранты. По ее словам, после вступления постановления в силу часть мест займут россияне, сообщает ТК «Дождь».