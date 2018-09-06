В Госдуме предложили запретить ремонт дорог в дневное время суток

16:48 | 7.09.2018

В России могут запретить проводить ремонтные работы в дневное время суток на дорогах федерального значения с двухполосным движением. Соответствующий запрос депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил министру транспорта Евгению Дитриху, сообщает RT.



По мнению парламентария, подобные меры позволят существенно сократить количество заторов, а также избежать экономических потерь, связанных с простоем автотранспорта. Как правило, существует техническая возможность проводить ремонт в ночное время.