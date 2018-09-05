По данным СМИ, Сергей Скрипаль последние годы работал с испанской разведкой

16:42 | 7.09.2018

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью Юлией в Солсбери, последние годы работал с испанской разведкой, сообщает The New York Times.



Эту информацию, как отмечается, подтверждают высокопоставленные должностные лица и автор публикаций о работе испанских властей Фернандо Руэда. По данным газеты, Скрипаль в течение последних лет проводил встречи с работавшими на разведку Испании лицами. В материале со ссылкой на бывших официальных лиц Испании указывается, что бывший разведчик помогал им в борьбе с организованной преступностью.



Издание отмечает, что после распада Советского Союза в Испании находилось большое число криминальных авторитетов из России.