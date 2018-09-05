Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон разводится с женой после 25 лет брака

16:38 | 7.09.2018

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон разводится с женой после 25 лет брака, пишет Daily Mail. «Несколько месяцев назад, после 25 лет брака мы решили, что в наших интересах будет расстаться. Впоследствии мы решили развестись и находимся сейчас в процессе развода. В качестве друзей мы продолжим поддерживать наших четверых детей в предстоящие годы. Никаких дополнительных комментариев мы давать не будем», — говорится в распространенном сегодня совместном заявлении пары, передает РИА Новости.



Напомним, что минувшим летом Борис Джонсон покинул пост главы МИД Великобритании из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по поводу Brexit.