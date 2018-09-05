Илон Маск покурил марихуану в прямом эфире американского шоу

16:31 | 7.09.2018

Бизнесмен Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience. Видеозапись шоу доступна на YouTube. Как пишет Bloomberg, именно Роган предложил своему гостю выкурить смесь табака и марихуаны. При этом сам Маск, хоть и ответил согласием, подчеркнул, что не употребляет канабис на регулярной основе.



Как отмечает life.ru, в Калифорнии легализована марихуана. По закону жители старше 21 года имеют право хранить примерно до 30 граммов каннабиса. Роган также предположил, что Маск не может себе позволить употреблять наркотики из-за акционеров, на что тот ответил, что это вполне законно.



Как передает lenta.ru, в рамках интервью Илона Маска Джо Рогану собеседники подняли темы будущего компании Tesla, будущего развития человечества, особенностей разработки искусственного интеллекта.