Путин провел встречу с Эрдоганом в Тегеране

16:28 | 7.09.2018

Путин провел двустороннюю встречу с лидером Турции Эрдоганом перед саммитом с участием глав Ирана и Турции в Тегеране. Во встрече также приняли участие глава МИД Лавров, министр обороны Шойгу и помощник президента РФ Ушаков.



Как отмечает «Эхо Москвы», на саммите речь пойдет о ситуации в Идлибе. В этой сирийской провинции значительную территорию контролирует вооруженная оппозиция. Россия и Иран оказывают военную помощь президенту Сирии Асаду. Турция поддерживает оппозицию.