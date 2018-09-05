В ДНР назначили дату выборов нового главы республики

16:24 | 7.09.2018

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назначил дату выборов нового главы республики. Об этом сообщается на сайте ДНР. Выборы состоятся 11 ноября. На ту же дату назначены выборы в самопровозглашенной ЛНР.



Как отмечается, полномочия возглавлявшего республику Захарченко были прекращены из-за его гибели. Его обязанности временно будет исполнять председатель Народного Совета Пушилин.



Напомним, Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа.