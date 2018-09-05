В США на 83-м году жизни скончался знаменитый актёр Берт Рейнолдс

14:35 | 7.09.2018

В одной из больниц американского штата Флорида скончался известный актер Берт Рейнолдс. У 82-летнего мужчины произошел сердечный приступ. Как отмечает местная пресса, он умер в окружении родных и близких. В 2010 году Берт Рейнолдс перенёс операцию на сердце.



В кино Рейнолдс пришел в 1951 году. Пик популярности Рейнолдса пришелся на 1970-е, тогда он снялся в таких картинах, как «Полицейский и бандит», «Гонки "Пушечное ядро"» и «Торговцы грезами». Всего актер снялся более чем в 290 фильмах и сериалах, отмечает РБК. Рейнолдс был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он обладатель двух премий «Золотой глобус» и премии «Эмми», а также номинант на «Оскар».