В Госдепе США сообщили о «множестве доказательств» подготовки химатаки в Идлибе

14:31 | 7.09.2018

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о «множестве доказательств» того, что власти Сирии готовят химическую атаку в Идлибе.



«Я уверен, что у нас есть очень хорошие основания для того, чтобы делать такие предостережения», — сказал Джеффри. Он отметил, что Вашингтон против любого наступления, называя его «безрассудной эскалацией». «Существует множество доказательств того, что готовится применение химического оружия», — подчеркнул он. Что это за доказательства, спецпредставитель не сказал, передает РБК.



Белый дом ранее предупредил, что США и их союзники ответят «быстро и решительно», если силы Асада используют химоружие при атаке на Идлиб, напоминает ТК «Дождь».