Хакеры похитили данные почти 400 тысяч клиентов авиакомпании British Airways

14:26 | 7.09.2018

Мошенники похитили данные банковских карт около 380 тысяч клиентов британской авиакомпании British Airways с сайта и мобильного приложения, говорится в сообщении авиаперевозчика.



Пострадали пассажиры, которые оплачивали перелёты банковскими картами в конце августа и начале сентября. Они совершили в общей сложности 380 тысяч платежей, сообщает газета The Guardian. Перевозчик принёс извинения и пообещал связаться с каждым пострадавшим клиентом.



Представители British Airways также заверили, что похищенные данные включают только информацию по безналичным расчетам и не затрагивают паспортные данные держателей карт.