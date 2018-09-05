Путин назначил бывшего главу «Роскосмоса» Комарова полпредом в Приволжском округе

14:23 | 7.09.2018

Игорь Комаров назначен полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе, говорится в опубликованном на сайте Кремля президентском указе. Ранее эту должность занимал Михаил Бабич, назначенный в августе послом России в Белоруссии.



Как напоминает «Интерфакс», с января 2015 года по май 2018 года Комаров занимал пост генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Его сменил бывший вице-премьер Рогозин.